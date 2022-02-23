Tayvan, Fukuşima sonrası Japon mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını "adapte" etti

Tayvan, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kısmen kaldırdı.

Kyodo ajansının haberine göre, Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi yeni kararla, Mart 2011 deprem ve tsunamisi sonrası bölge eyaletlerine yönelik gıda mamulleri ithalat sınırlamalarının "adapte edileceğini" açıkladı.

Buna göre kuzeydoğudaki Fukuşima, İbaraki ile başkent Tokyo yakınlarındaki Gunma, Toçigi ve Çiba eyaleti çıkışlı ürünler "radyasyon denetlemesinden geçtiğine yönelik özel etiket" ile ithal edilecek.

Ada yönetiminin hamlesinin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, Tayvan'ın Trans Pasifik Ticaret Ortaklığına (TPP) katılımı açısından Tokyo hükümetinden beklediği destek beklentisi olabileceğine işaret edildi.

İthalat sınırlamaların kısmen kaldırılması kararıyla söz konusu bölgelerde yetişen ürünlerin gerekli denetlemelerden geçmesi sonrası Tayvanlı müşterilerin beğenisine sunulması sağlanabilecek.