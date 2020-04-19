Tayvan donanmasında 24 mürettebatta Kovid-19'a rastlandı Pasifik'te yer alan Ada ülkesi Palau'da iki aylık eğitim görevinden dönen Tayvan donanmasına ait bir gemideki 24 kişilik mürettebatta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Pasifik'te yer alan Ada ülkesi Palau'da iki aylık eğitim görevinden dönen Tayvan donanmasına ait bir gemideki 24 kişilik mürettebatta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, eğitimden dönen 3 farklı gemideki 700'ün üzerinde mürettebatın 14 gün boyunca karantina altında kalacağı belirtildi.

Tayvan'da Kovid-19 vaka sayısı 420'ye yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan dün Hindistan'ın Mumbai kentinde donanma mensubu 26 denizcide Kovid-19 görülmüştü. Yerel basındaki haberlerde, denizcilerin hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 365'e yükselirken, salgın sebebiyle 521 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA