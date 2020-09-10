Tayvan Dışişleri Bakanlığı: Çin, hava sahamızı 2 günde 2 kez ihlal etti Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının dün ve bugün Tayvan hava sahasını iki kez ihlal ettiğini bildirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının dün ve bugün Tayvan hava sahasını iki kez ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin savaş uçaklarının çarşamba ve perşembe günü Tayvan hava sahasını ihlal ettiği belirtilerek Silahlı Kuvvetlerin Çin'in savaş uçaklarının eylemlerinin farkında olduğu ve bu ihlallere ordunun "etkili şekilde yanıt verdiği" ifade edildi.

Çin ordusunun ihlallerinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun "bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit" oluşturduğu ve uluslararası toplumun buna tepki göstermesi gerektiği belirtildi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

Kaynak: AA