Tayvan'dan Ukrayna'ya ekonomik yardım

Tayvan, Rusya'nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'ya ekonomik yardımda bulunacak.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, birçok ülkeden Ukrayna'ya yardım paketleri ulaştırılıyor. Tayvan'da yaşayan birçok kişi, Ukrayna'daki saldırılardan etkilenenlere gönderilmek üzere 3 gün içerisinde 121 milyon TL yardım topladı. Relieve Disaster Foundation'dan (RDF) yapılan açıklamada, toplanan yardımların Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, aralarında Tayvanlı lider Tsai Ing-wen'in de bulunduğu birçok siyasetçi bir aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışlama kararı almıştı. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel