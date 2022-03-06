Tayvan'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Tayvan'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Tayvan'ın başkenti Taypey'in Çiang Kay-Şek Anıt Mezarı'nda yer alan Özgürlük Meydanı'nda toplanan adada yaşayan Ukraynalılar ve Ukrayna'yı destekleyen çeşitli ülke vatandaşları, Rus saldırısına tepki gösterdi.

"Savaşı durdurun, savaşa hayır, Putin'i durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Ukrayna'nın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesini istedi.

Göstericiler, Rus menşeli ürünlerin de boykot edilmesini ve Tayvanlı firmaların Rus şirketleriyle iş yapmamasını talep etti.

Öte yandan göstericiler, Tayvan hükümetine de Ukrayna'da savaştan kaçan insanlara sınırlarını açması çağrısında bulundu.

Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukraynalılara yardım için kampanya başlatmıştı. Kampanyada dün itibarıyla toplanan bağış tutarı 8,56 milyon dolara ulaştı.

Bağışların, Ukrayna savaşında yerlerinden edilen insanlara yönelik başta tıbbi yardım ve çadır sağlanması olmak üzere çeşitli ihtiyaçların tedariki için kullanılması planlanıyor.