Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 54'e yükseldi

Tayvan'da meydana gelen tren kazasında can kaybının 54'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 156'ya ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da meydana gelen tren kazasında can kaybının 54'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 156'ya ulaştığı belirtildi.

Tayvan'ın doğusundaki Toroko Gorge bölgesinde 374 kişiyi taşıyan tren, raydan çıktı. İki vagonun devrildiği kazada can kaybının 54'e ulaştığı, yaralı sayısının ise 159 olduğu açıklandı. Vagonlarda mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

HİZMET ARACI TRENE ÇARPTI

Kazanın nasıl gerçekleştiğine yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, trenin tünelden geçtiği sırada el freni çekilmemiş bir hizmet aracının yokuştan kaydığı ve trene çarptığı ifade edildi. Hizmet aracının trene çarpmasıyla, saatte 130 kilometre hızlara ulaşabilen yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı