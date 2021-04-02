Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
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Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tayvan'ın Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e ulaştı.

Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

Tayvan'ın Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e ulaştı.

Tayvan'da Taitung bölgesine seyir halindeki 8 vagonlu trenin Hualien'in kuzeyindeki tünel girişinde raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bilanço arttı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. Vatmanın hayatını kaybedenler arasında olduğu ve 118 kişinin yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin bir kısmının hala kimliklerinin tespit edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ulaştırma Bakanı Lin Chia-lung gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 350 yolcu taşıdığı belirtilen trende yaklaşık 490 kişi bulunduğunu ifade etti. Tayvan lideri Tsai Ing-wen de, "Hualien'deki tren kazası için acil servislerimiz etkilenen yolcuları ve demiryolu personelini kurtarmak ve yardımcı olmak için seferber edildi. Bu yürek parçalayan olayın ardından elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kazaya, tünelin yakınındaki bir yokuştan raylara doğru kayan bir aracın yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tren yolcularından biri, "Trenimiz kamyona çarptı. Burası Qingshui Tüneli. Tren, araca çarptı. Şanslıyım ki dördüncü vagondaydım" dedi.

Yerel saatle 09.28'de meydana gelen kazada trenin bazı vagonlarının tünelin girişine çarptığı, tünel dışında kalan vagonların ise devrildiği belirtilmişti.

(İHA)

Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi
Tayvan'daki tren kazasında can kaybı 51'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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