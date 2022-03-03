Tayvan'daki elektrik kesintisi 5 milyondan fazla haneyi karanlıkta bıraktı

Tayvan'da bu sabah yaşanan elektrik kesintisi 5 milyondan fazla hane ve iş yerini karanlıkta bırakırken, Tayvan Ekonomi Bakanlığı elektrik kesintisinin nedeninin teknik bir arızadan kaynakladığını açıkladı.

Tayvan'da bu sabah yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Tayvan'ın birçok şehrinde elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları çalışmadı ve çoğu dükkan çalışmaya ara vermek zorunda kalırken, 5 milyondan fazla hane ve iş yeri elektriksiz kaldı. Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle 231 kişinin asansörde kaldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, elektrik kesintisinin ülkedeki benzin istasyonlarını da etkilediği ve uzun bir süre benzin satışı yapılamadığı bildirildi.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintinin ülkenin güneyindeki Kaoshiung şehrinde bulunan Hsinta elektrik santralından kaynaklanan teknik bir arıza yüzünden yaşandığı belirtildi. Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-Hua yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı etkileyen elektrik kesintinin kömür ve doğal gaz akışını sağlayan makinada başlayan bir sorunun ardından yaşandığını söyledi. Bakan Wang ayrıca, arızalanan sistemin hemen ardından Longqi bölgesindeki Esktra Yüksek Voltaj istasyonuna fazla yük bindiğini ve bu nedenle Tayvan'ın 3'te 1'ine elektrik verilemediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Tayvan'da, son yılların en büyük elektrik kesintisinin yaşanmasının ardından muhalefet partileri Ekonomi Bakanı Wang Mei-Hua'yı istifaya çağırdı. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa