Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 34 ölü

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 34 kişi öldü.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 34 kişi öldü. 72 yolcunun vagonlarda mahsur kaldığı belirtiliyor.

Tayvanlı yetkililer, kurtarma ekiplerinin tünelde ağır hasar gören dört vagondaki yolculara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Taipei'den Taitung kentine giden sekiz vagonlu trenin yerel saatle sabah 09.00'da raydan çıktığı belirtiliyor.

Yerel medya kazanın rayların üzerine bir bakım aracının düşmesi sonucu meydana geldiğini duyurdu.

'Camları kırıp tavana çıktık'

İnternette paylaşılan fotoğraf ve videolarda hasar görmeyen vagondaki yolcuların eşyalarıyla raylar üzerinde yürüdükleri görülüyor.

UDN gazetesine konuşan bir kadın yolcu, "Bir anda sarsıldık ve kendimi yerde buldum. Dışarı çıkabilmek için vagonun camlarını kırıp tavana çıktık" dedi.

Trendekilerin çoğunun Qingming Festivali'nde yakınlarının mezarlarını ziyarete giden yolcular olduğu belirtiliyor.

Bunun, şimdiye kadar Tayvan'da meydana gelen en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.

2018'de bir trenin raydan çıkması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.

1991'de de iki trenin çarpışması sonucu 30 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.