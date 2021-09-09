Tayvan'da yerli savaş gemisi hizmete sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tayvan'da yerli savaş gemisi hizmete sunuldu

Tayvan'da yerli savaş gemisi hizmete sunuldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

SU' Tayvan'da yerli üretim savaş gemisi donanmanın hizmetine sunuldu.

SU' Tayvan'da yerli üretim savaş gemisi donanmanın hizmetine sunuldu.

Tayvan'ın doğu kıyısında bulunan Su'ao'da düzenlenen törende konuşan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geminin "ulusal savunmada bağımsız olma yolunda hangi zorluklar ortaya çıkarsa çıksın bunların birer birer aşılabileceğini kanıtladığını" söyledi.

"Ta Jiang" adı verilen savaş gemisi, Tayvanlı Lung Teh Shipbuilding Co. tarafından inşa edildi. "Ta Jiang"ın donanmanın hizmetine sunulacak 6 geminin ilki olduğu kaydedildi.

Yerli savunma sanayinin güçlendirilmesine öncelik veren Tayvan lideri Tsai Ing-wen, adada yüksek teknoloji kullanarak daha sofistike savunma sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar ikili arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, 17 Ağustos'ta Tayvan'ın güneyinde askeri tatbikata başlamıştı.

28 Ağustos'ta ABD'ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tayvan 6 Eylül'de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin'in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Gülben Ergen Derya Şensoy
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tayvan'da yerli savaş gemisi hizmete sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:43:29. #1.16#

title