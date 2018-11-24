Tayvan'da Yerel Seçimler

Tayvan'da halk, 22 kentin il ve ilçe belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen ve bağımsızlık eğilimli hükümeti için referandum niteliğindeki seçimde ilk sonuçlara göre iktidardaki Demokrat İlerici Parti (DPP) muhalefetteki Milliyetçi Parti karşısında hezimete uğradı.

Kesin olmayan sonuçlara göre DPP, 20 yıldır belediye başkanlığını elinde tuttuğu liman şehri Kaohsiung başta olmak üzere çok sayıda şehri rakibi milliyetçilere kaptırdı.

Seçimler 2016 yılında göreve gelen Tsai için sınav niteliğinde görülüyordu. Tsai ve hükümeti, Tayvan'ın Çin'in parçası olduğuna dair iddiasına mesafeli durması ve bağımsızlık yanlısı eğilimleri nedeniyle Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.

Tsai, iki yıllık iktidarı boyunca Tayvan'ın fiilen bağımsız statüsünü onaylarken, resmi bağımsızlık ilan edilmesine dair çağrılara karşılık vermemişti.

Çin anakarasında Mao Zedong liderliğindeki komünistlerle yaptıkları iç savaşı kaybettikten sonra Tayvan'a sığınan Çan Kay Şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi mensupları, 1980'lere kadar adada yönetimi elinde tutmuştu. Adanın yerlileri ancak 1980'lerden sonra yerleşen çok partili sistem içinde DPP çevresinde siyasette etkili olmaya başlamıştı.