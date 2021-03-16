Tayvan'da tur otobüsü duvara çarptı: 6 ölü

Tayvan'da tur otobüsünün yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

Tayvan'da 45 kişiyi taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. Ülkenin doğusundaki Hualien'den Taipei'ye doğru yola çıkan tur otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Yilan itfaiye teşkilatı, feci kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaraladığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9'unun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı