- Tayvan'da Talim Tayfunu



TAİPEİ - Japonya ve Tayvan'da Talim Tayfunu etkili olmaya başladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de daha çok etkili olan tayfun nedeniyle havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Deniz ulaşımında ise uyarılarda bulunuldu. Merkez Hava Bürosu (CWB), Talim Tayfunu'nun bugün ve yarın Tayvan'ın Yilan şehrinde etkisini arttırarak şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağını beklediklerini ve tayfunun hızının saatte 137 kilometreye ulaştığını açıkladı.