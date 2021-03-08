Tayvan'da son 56 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor
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Tayvan'da son 56 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

08.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:51
Tayvan'da son 56 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, kuraklık nedeniyle son 56 yılın en ciddi su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğu ülkede halkı su tasarrufu yapmaya çağırdı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, kuraklık nedeniyle son 56 yılın en ciddi su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğu ülkede halkı su tasarrufu yapmaya çağırdı.

İklim koşulları nedeniyle son zamanların en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen halka seslendi. Sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda ülkenin 1964'ten beri ilk kez 2020'de tayfun yaşamadığını vurgulayan Tsai, normal şartlarda Tayvan'ı yılda ortalama 3,6 tayfunun vurduğunu belirterek yaşanan iklim değişikliğinin boyutuna dikkat çekti. "Ülke son 56 yılın en şiddetli su sıkıntısıyla karşı karşıya" ifadelerini kullanan Tsai, krizin üstesinden gelmek için halkı su tasarruf yapmaya çağırdı.

Acil durum merkezi kuruldu

Hükümetin geçen yıl kuraklıkla başa çıkmak için bir acil durum operasyon merkezi kurduğunu ve su kıtlığı riskine karşı gerekli önlemleri aldığını hatırlatan Tsai, söz konusu önlemlerin parçası olan Hsinchu'daki bir deniz suyu arındırma tesisinin yakın zamanda faaliyete geçtiğini belirtti. Tsai ayrıca, Taoyuan ve Hsinchu arasında yedek bir boru hattının hizmete açıldığını ifade etti.

Üretimi de sekteye uğratmıştı

Tayvan'da yaşanan kuraklığın daha önce ülkenin ticari faaliyetlerini de sekteye uğrattığı gündeme gelmiş, dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan Tayvan'daki fabrikaların su yetersizliği nedeniyle üretim güçlüğü yaşadığı kamuoyuna yansımıştı. Bazı çip üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıklamıştı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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