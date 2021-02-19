Tayvan'da savunma, istihbarat ve ana kara işlerinde görevli yetkililer değiştirildi

Tayvan'da kabinede yapılan "mini revizyonla" Savunma Bakanlığı, istihbarattan sorumlu Ulusal Güvenlik Bürosu (NSB) ve Anakara İşleri Konseyi Bakanlığında görevli yetkililer değiştirildi.

Tayvan'da kabinede yapılan "mini revizyonla" Savunma Bakanlığı, istihbarattan sorumlu Ulusal Güvenlik Bürosu (NSB) ve Anakara İşleri Konseyi Bakanlığında görevli yetkililer değiştirildi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, NSB Başkanı Chiu Kuo-cheng'ın Savunma Bakanı olarak atanırken, Savunma Bakanı Yen De-fa, NSB'ye danışman olarak görevlendirildi.

Anakara İşleri Konseyi Bakanı Chen Ming-tong, NSB'nin başına getirilirken Konsey'in başına ise eski NSB danışmanı Chiu Tai-san geldi.

Tayvan hükümet yetkililerinden Xavier Chang, ilgili birimlerdeki değişikliklerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası farklı bir jeopolitik durumun ortaya çıkmasıyla bölgesel ve uluslararası politikalarda girilen yeni döneme cevap vermek için yapıldığını belirtti.

İlgili birimlerdeki revizyonun, Çin ordusunun Tayvan'a yönelik baskılarını artırmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Çin uçakları revizyon günü Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan basınındaki haberlere göre, revizyonun yapıldığı gün Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) Çin ordusundan toplam 9 savaş uçağı girdi.

Tayvan ordusu, Çin uçaklarının 4'ünün JH-7, 4'ünün J-16 avcı bombardıman uçakları ve birinin de elektronik harp fonksiyonlu Y-9 olduğunu tespit etti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı