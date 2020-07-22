Tayvan'da pasaport ve hava yolu şirketinde "Tayvan" ifadesinin ön plana çıkarılması gündemde Tayvan'da Yasama Meclisi, Ada'nın pasaportunda ve hava yolu şirketi "China Airlines"ta (CAL) "Tayvan" isminin daha ön plana çıkarılmasına yönelik iki önergeyi oybirliğiyle kabul etti.

Tayvan'da Yasama Meclisi, Ada'nın pasaportunda ve hava yolu şirketi "China Airlines"ta (CAL) "Tayvan" isminin daha ön plana çıkarılmasına yönelik iki önergeyi oybirliğiyle kabul etti.

Focus Taiwan'ın haberine göre, iktidardaki Demokrasi ve İlerleyiş Partisi (DPP) tarafından sunulan önergeler, ana muhalefetteki, Çin'e yakın duruşuyla bilinen milliyetçi Kuomintang Partisi (KMT) hariç tüm parti yönetim kurulu temsilcilerinin katıldığı olağanüstü toplantıda bulunan 64 milletvekilinin desteğini aldı.

DPP'den yapılan açıklamada, Tayvan pasaportunda ve hava yolu şirketinde "Tayvan" ifadesinin vurgulanması talep edilen önergelerin, "Çin Cumhuriyeti" adını kullanan Tayvan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında daha net bir ayrım yapmak ve karışıklığı önlemek için kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çinli" olarak tanımlananların daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaları nedeniyle "Tayvan"ın Çince ve İngilizce karşılıklarının pasaportlarda daha tanınabilir hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bunun "Tayvan vatandaşlarının saygınlığını koruması ve seyahat rahatlığı ile güvenliğini sağlaması" gerektiği de ifade edildi.

Halihazırda Tayvan pasaportlarında "Çin Cumhuriyeti" yazısı, 2003'te eklenen "Tayvan" yazısının üstünde yer alıyor.

CAL konusundaki önergeye de değinilen açıklamada, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının (MOTC), uçaklarında Tayvan ibaresini daha belirgin sembollerle ifade etmeye başlayarak isim değişikliği yolunda aşamalı bir yaklaşım benimsemesi ve plan sunması gerektiği vurgulandı.

Hava yolunda isim değişikliğinin, Tayvan'ın hava ayrıcalıklarına ilişkin özgürlüklerine zarar vermeden yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, değişikliğin, CAL'in, Çin'in Pekin merkezli ulusal hava yolu şirketi "Air China" ile karıştırılmasını engelleyeceği kaydedildi.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA