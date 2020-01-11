Tayvan'da liderlik ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

11.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:40

Tayvan'da liderlik ve milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Tayvan'da 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem "Başkanlık" ve 10. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı Tsai Ing-wen, Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu ve Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu, liderlik ve milletvekillerinin yeniden belirleneceği genel seçimlerde yarışıyor.

Tayvan'da 19 milyon 31 milyon seçmen 6'sı büyük şehir olmak üzere 22 kentte kurulan 17 bin 226 sandıkta oy kullandı. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 16.00'da sona ererken seçmenler sandıkta liderlik, meclis ve parti olmak üzere üç seçim için oy kullandı.

Tayvan Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçmenlerin yüzde 70'i Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung gibi 6 büyük şehirde bulunurken 113 koltuklu mecliste 73 koltuğun dağılımı partilerin seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına, 34 koltuk ise partilerin toplamda aldığı oy oranına göre yapılacak. Kalan 6 koltuk ise Tayvan'da yerel halkların temsili için ayrılmış bulunuyor.

İlk açılan sandıklara göre Tsai önde götürüyor

Tayvan Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, sandıkların yüzde 9'u açıldı. Sandıklardan çıkan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tsai oyların yüzde 57,89, Çin Milliyetçi Partisi KMT adayı Han ise yüzde 38,43'ünü aldı. PFP Partisi adayı James Soong ise yüzde 3,68 ile seçim yarışını en sonda götürüyor.

Tayvan'da 19 milyondan fazla vereceği karar sonucunda iktidara gelecek lider ve meclis, adanın gelecek 4 yılının ve "iki-yaka" ilişkilerinde gelişimin belirleyicisi olacak.

DPP Başkanı Tsai Ing-wen 2016'daki seçimde oyların yüzde 56,12 alarak liderliği kazanmıştı. Tsai'ın en yakın rakibi Çin Milliyetçi Partisi KMT adayı Eric Chu ise oyların yüzde 31,04'ünü almıştı.

En fazla 4'er yıldan iki dönem başkanlık yapılabilen ülkede "iki-yaka" veya "iki-boğaz" ilişkileri olarak tarif edilen Çin-Tayvan ilişkilerinin geleceği seçimin sonucuna göre şekillenecek.

Kaynak: AA