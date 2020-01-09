Tayvan'da liderlik seçiminde anketler Tsai'yi önde gösteriyor

09.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:46

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da, hafta sonu yapılacak liderlik seçimi öncesinde anketler, bağımsızlık eğilimli lider Tsai Ing-wen'in önde olduğunu gösteriyor.

Tayvan'da farklı kuruluşlarca yapılan seçim anketleri, Kasım 2018'deki yerel seçimlerde kan kaybeden iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin lideri Tsai'nin, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestoların başlaması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "tek ülke, iki sistem" açıklaması ve ABD'nin güvenilir faktör olarak görülmesinin ardından Ada'da ikinci kez lider olabileceğini ortaya koyuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin geçen yıl yaptığı "tek ülke, iki sistem" formülünü ifade etmesine karşılık Tsai'inin "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." demesinin üzerinden bir ay geçmeden halk desteği yüzde 10 arttı.

Tamkang Üniversitesinde Profesör Wong Ming-hsien, ABD'nin Ada'ya yönelik desteğinin seçmenleri Çin'in karşısında durmak için cesaretlendirdiği düşünüldüğüne atıfta bulunarak böylece "İnsanlar, ABD'nin Tayvan'ın güvenebileceği bir faktör olduğuna inanıyor ve Tayvan buna güvenirse Çin'den baskı görmeye devam edebilir." dedi.

Ana muhalefetteki kurucu Milliyetçi Parti'nin (Komintag) 2020 seçimindeki lider adayı Han Kuo-yu'nun politika danışma ekibinde olan Jason Hsu, "Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolar, Tsai'nin Çin karşıtlığı kartının başarıyla oynaması neticesinde asıl konular önemsenmedi ve seçmenler korku zihniyetine yöneldi." ifadesini kullandı.

Tayvan'da cumartesi günü liderlik seçimi yapılacak.

Tsai, partisinin Kasım 2018'de düzenlenen yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından halk desteğini giderek yitirmişti.

Hong Kong'daki protestoların başladığı haziranda yapılan seçim anketlerine göre, Tsai, Çin'le yakınlaşma yanlısı muhalefet adayı Han'ın yarım puan önündeydi. Tsai ile Han arasındaki oy farkı, protestoların yoğunluğunun arttığı eylülde yapılan seçim anketinde yüzde 25'in üzerine çıkmıştı. 26 Kasım'da yapılan seçim anketinde de Han katılımcıların yüzde 24,5'inin desteğini sağlarken Tsai yüzde 42,9'unun desteğini kazanmıştı.

Hong Kong protestolar

Hong Kong yönetiminin "suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını, Tayvan'da cinayet suçlamasıyla aranan bir suçlunun iadesini sağlamak için gündeme getirmiş olmasına rağmen Hong Kong halkının tasarıyı, özerkliği uluslararası anlaşmalarla güvence altına almış olan bölgenin yargı bağımsızlığına müdahale olarak görmesi, Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Çin karşıtı hissiyatın artmasına sebep oldu.

Çin karşıtı liberal eğilimli Tsai, protestolar sırasında Hong Konglu muhaliflere desteğini belirtmiş ve soruşturma baskısı altındaki muhaliflere sığınma sağlayacaklarını duyurmuştu.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Kaynak: AA