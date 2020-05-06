Tayvan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı fareler üzerinde denendi

Tayvan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşının, laboratuvar farelerinde ümit verici sonuçlar verdiği bildirildi.

Tayvan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşının, laboratuvar farelerinde ümit verici sonuçlar verdiği bildirildi.

FocusTaiwan'ın haberine göre, kısmen devlet tarafından finanse edilen Adimmune şirketi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, hastalık üretme kapasitesini kaybetmiş olan ve kültürde büyütülen virüs partiküllerini kullanan pasif bir aşı geliştirmeye odaklandıklarını açıkladı.

Araştırmacıların üç aylık sürede aday bir aşı geliştirdiği ve aşının, Ulusal Tayvan Üniversitesi Klinik Laboratuvar Bilimleri ve Medikal Biyoteknoloji Bölümü'nde görevli Çeng Sui-yuan liderliğinde hayvanlar üzerinden denenmeye başlandığı belirtildi.

Farelere enjekte edilen aşının, hayvanlarda çok güçlü antikor yanıtları sağladığı ve yılın ikinci yarısında insanlar üzerinde denenmesinin planladığı kaydedildi.

Kaynak: AA