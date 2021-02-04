Tayvan'da karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan kişinin kaçırıldığı ortaya çıktı

Tayvan'da karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar para cezasına çarptırılan Filipinli işçinin kaçırıldığının ortaya çıkmasının ardından hakkında verilen para cezası kaldırıldı.

Tayvan'da karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar para cezasına çarptırılan Filipinli işçinin kaçırıldığının ortaya çıkmasının ardından hakkında verilen para cezası kaldırıldı.

CNN'in haberine göre, Tayvanlı yetkililer, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a giden Filipinler asıllı göçmen işçinin, 14 günlük karantina sürecinde yanlışlıkla kaçırıldığının anlaşıldığını belirtti.

Soy isminin Chen olduğu ifade edilen göçmen işçinin, kaçırıldığı yönündeki iddialarını araştıran yetkililer, Chen'in "karantina kurallarını isteyerek veya ihmalkarlık sonucu ihlal etmediği" sonucuna vararak, hakkında verilen para cezasının iptal edildiğini bildirdi.

Yasaya göre, bu tür olaylarda kişilerin cezalandırılmayacağına işaret eden yetkililer, Chen'i kaçıran kişilerin arandığını bildirdi.

Guardian gazetesinde yer alan ve yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde de karantinayı ihlal ettiği sanılan Chen'in, arkadaşının borçlu olduğu kişiler tarafından yanlışlıkla kaçırıldığı ve saldırıya uğradığı bilgisi yer aldı.

Chen, Tayvan'da karantina para cezasının iptal edildiği ilk vaka oldu.

Tayvan'da karantina takibi elektronik telefon sinyalleriyle yapılıyor

Filipin asıllı Chen, Ekim 2020'nin sonlarında Hong Kong'dan Tayvan'a geri dönüşünde Nantou kentinde bir arkadaşının evinde 14 günlük karantinaya girmişti.

Yerel halk sağlığı yetkilileri, Chen'i, 1 Kasım 2020'de karantinayı ihlal ettiğini bildirilerek, 3 bin 500 dolar (yaklaşık 100 bin Tayvan doları) cezaya çarptırmış ancak konu, Chen'in kaçıldığına dair iddialarını araştırmak üzere adli makamlara taşınmıştı.

Tayvan'ın karantina sistemi elektronik telefon sinyalleri yoluyla izleniyor.

Kanunlar gereğince, Tayvan'a, Ada dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer