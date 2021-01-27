Tayvan'da karantinayı defalarca ihlal eden kişiye 35 bin dolar ceza verildi
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Tayvan'da karantinayı defalarca ihlal eden kişiye 35 bin dolar ceza verildi

27.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:18
Tayvan'da karantinayı defalarca ihlal eden kişiye 35 bin dolar ceza verildi

Tayvan'da ev karantinasını defalarca ihlal eden kişi 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Tayvan'da ev karantinasını defalarca ihlal eden kişi 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

CNN'in haberine göre, Çin'den Tayvan'a dönmesinin ardından Taichung kentindeki evinde karantinaya giren bir kişi en az 7 kez karantinayı ihlal etti.

Karantina kurallarına uymayarak 3 günde en az 7 kez evini terk eden Tayvanlıya 35 bin dolar para cezası kesildi.

Para cezasına ilaveten, şahsın karantina bedeli olarak her gün için 107 dolar ödemesi gerekirken, karantinada kalanlara verilen günlük 35 dolarlık geri ödemeden de mahrum bırakılacağı bilgisi paylaşıldı.

Taichung Belediye başkanı Lu Shiow-yen, karantina ihlalini ciddi bir suç olarak nitelendirirken, şahsın "ağır şekilde cezalandırılması" gerektiğini kaydetti.

Kanunlar uyarınca Tayvan'da yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor.

23 milyonluk adada sadece 889 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, salgına bağlı 7 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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