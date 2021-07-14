Tayvan'da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi
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Tayvan'da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi

Tayvan'da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Tayvan'ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi.

Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.

İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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