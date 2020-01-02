Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü
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Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

02.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:06
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Tayvan Merkez Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Shen, kurtarılanlar arasında yer alırken savunma bakanlığı bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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