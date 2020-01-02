Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü: 11 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

02.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:37

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir grubu taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming ile birlikte toplam 11 kişi kurtarılırken helikopterde bulunan diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Başkent Taipei'den ülkenin kuzey doğusundaki Ilan şehrine yeni yıl kutlamaları için gitmekte olan helikopterin başkent yakınlarındaki dağlardan geçerken düştüğü belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle