Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi - Haberler

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Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi

Tayvan'da elektrik santralinde meydana gelen kaza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 5 milyon haneyi etkilediği duyuruldu.

Tayvan'da elektrik santralinde meydana gelen kaza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 5 milyon haneyi etkilediği duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, Ekonomi Bakanı Wang Meihua, güney Tayvan'daki bir elektrik santralinde kaza meydana geldiğini kaydetti.

Wang, bakanlığın konuyla acil olarak ilgileneceğini belirterek, başkent Taipei dahil olmak üzere Ada'nın çoğu bölgesine elektrik verilemediğini söyledi.

Elektrik kesintisi için vatandaşlardan özür dileyen Wang, Ada'nın kuzey bölgelerine öğle saatlerinde, diğer bölgelere ise öğleden sonra elektrik verileceğini açıkladı.

Elektrik kesintisinin Tayvan'daki yaklaşık 5 milyon haneyi etkilediği bildirildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Ekonomi Bakanı, Tayvan, Taipei, 112, Güncel, Haberler

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