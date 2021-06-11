Tayvan'da dünyanın 4'üncü büyük kömürlü santralinde yangın
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Tayvan'da dünyanın 4'üncü büyük kömürlü santralinde yangın

Tayvan'da dünyanın 4'üncü büyük kömürlü santralinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tayvan'da dünyanın 4'üncü büyük kömürlü elektrik santrali olan Taichung Santrali'nde yangın çıktı.

Tayvan'da dünyanın 4'üncü büyük kömürlü elektrik santrali olan Taichung Santrali'nde yangın çıktı.

Dünyanın 4'üncü büyük kömürlü elektrik santrali olan Tayvan'daki Taichung Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi. Yerel saatle sabah 07.09'da Taichung Limanı İtfaiyesine yapılan ihbarın ardından Longjing bölgesindeki santrale çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının kömür transfer kulesinde başladığı tespit edilirken, santrale limandan kömür taşıyan bant sisteminin yangında zarar gördüğü aktarıldı. Buna rağmen santralin genel işleyişinde aksama yaşanmadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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