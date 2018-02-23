Tayvan'da Dört Bitcoin Hırsızı Tutuklandı

– Tayvan'da dört kişi Bitcoin hırsızlığı nedeniyle tutuklandı.

Tayvan'ın Taichung kentinde meydana gelen olayda, dört kişi Tai isimli bir yatırımcıya yaklaşıp önce Bitcoin almak istediklerini söyleyerek yatırımcıdan yardım istediler.

Tai'nin cep telefonundan Bitcoin'i olduğunu kanıtlamasının ardından şüpheliler Tayvanlı yatırımcıya saldırdı ve Tai'inin cüzdanındaki yaklaşık 188 bin dolar değerindeki 18 Bitcoin'i kendi hesaplarına aktardılar.

Çevredekiler tarafından polise haber vermesiyle güvenlik güçleri, bir saldırganı olay yerinde, diğerini kaçmaya çalıştığı sırada Kinmen adasında yakaladı.

Saldırıyı planlayan bir diğeri ve suç ortağı ise olay gerçekleştikten sonra gözaltına alındı.

Çalınan Bitcoin'in Tai'ye geri verilip verilmediği hakkında bir bilgi paylaşılmazken, gerçekleşen saldırının Tayvan'daki ilk kripto para birimi hırsızlığı olduğu açıklandı.

Benzer bir saldırı geçen yıl Birleşik Krallık'ta da gerçekleşmiş ve saldırganlar iki kripto para birimi yatırımcısının evini basarak çocuklarını öldürmekle tehdit etmişti.

CCN'de yer alan habere göre, kripto para birimlerindeki fiyatların artması ve yatırımcıların büyük bir hedef haline glemeleriyle kripto para birimleriyle ilişkilendirilen saldırılar artıyor.

Oldukça endişe verici olan bu gelişmeyle ilgili yabancılarla ticaret yapmak isteyen kripto para birimi yatırımcıları, soygun riskini en aza indirgemek için kamusal alanlarda faaliyet göstermeleri konusunda uyarıldı. - İstanbul