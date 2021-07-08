Tayvan'da bir günde en az 15 deprem meydana geldi
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Tayvan'da bir günde en az 15 deprem meydana geldi

Tayvan'da bir günde en az 15 deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Tayvan'ın son 24 saatte en az 15 depremle sarsıldığı bildirildi.

Tayvan'ın son 24 saatte en az 15 depremle sarsıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası'nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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