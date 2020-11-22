Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti
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Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti

22.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:54
Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti

Tayvan'ın başkenti Taipei'de binlerce kişi, ABD'den domuz ve sığır eti ithalatına izin veren kararın iptal edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de binlerce kişi, ABD'den domuz ve sığır eti ithalatına izin veren kararın iptal edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent sokaklarına akın eden binlerce gösterici, ABD'den et ithalatı yapılmasına izin veren karara tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD'den et ithal edilmesine "gıda güvenliği" şüphesi gerekçesiyle karşı çıktıkları yönünde sloganlar attı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in söz konusu kararı, gıda güvenliği yönünden büyük kaygılar uyandıran "ractopamin" adlı katkı maddesinin hayvan yemlerinde kullanıldığı gerekçesiyle hem muhalefetteki Kuomintang Partisi hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Tsai, ağustosta ABD'den yapılan domuz ve sığır eti ithalatına uygulanan yasağı kaldırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan katkı maddeleri arasında yer alan ractopamin ABD'de yasal olarak kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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