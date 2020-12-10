Tayvan'da 6.7 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'da 6.7 büyüklüğünde deprem

10.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:17
Tayvan'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da Richter ölçeğine göre 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da Richter ölçeğine göre 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Tayvan'ın kuzeyindeki Yilan kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Depremin 77 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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