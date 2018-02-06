Tayvan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem: Yıkılan Binalar Var

Tayvan'ın doğusunda 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 23.50'de meydana gelen depremde Hualien kentinde azı binalar yıkıldı, yollar hasar gördü.

Depremde herhangi bir can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bölgedeki muhabirler, itfaiyenin kısmen çöken bir binada mahsur kalan turistleri kurtarmaya çalıştığını aktardı.



İki tektonik plaka arasında yer alan Tayvan, sık sık depremlerle sarsılıyor.

BBC'den Cidny Sui'ye bilgi veren Hualien İtfaiyesi, şu ana kadar üç binanın yıkıldığını veya yan yattığını tespit ettiklerini aktardı.

Ordu sözcüsü, bölgedeki itfaiye erlerine yardım etmeleri için askerlerin de görevlendirildiğini söyledi.