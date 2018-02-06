Tayvan'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem (3)

– Doğu Asya ülkelerinden Tayvan 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Tayvan Başbakanı William Lai iki kişinin hayatını kaybettiğini 114 kişinin "hafif ve ağır yaralanmalarla" tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve göçük altında da kalan insanlar olduğunu teyit etti.

Depremin birçok binanın yanı sıra, bir otelin de yıkılmasına yol açtığı, yaklaşık 30 kişinin göçük altında kaldığı belirtildi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi depremin derinliğini 9.5 kilometre olarak ölçtü. Merkez üssü Hualien kenti olan deprem başkent Taipei'de de hissedildi.

Depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiği açıklandı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

-------------------------

Sosyal medyada depremin ardından paylaşılan video - York