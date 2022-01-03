Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), adanın kuzeyindeki Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yerin 28,7 kilometre altında kaydedildiği belirtilen sarsıntı, adanın merkezindeki şehirlerde ve kuzeydeki Taipei'de hissedildi.

Depremin ardından herhangi yaralanma veya hasar bildirilmedi.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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