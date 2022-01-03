Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.46'da Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. EMSC, depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda yer aldığını belirtirken, depremin derinliğini ise 20 kilometre olarak bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından Richter ölçeği ile kaydedilen depremin büyüklüğü ise 6.3 olarak açıklandı.

Depremde şu ana kadar can kaybının veya yaralanmanın belirlenmediği öğrenildi. - TAİPEİ

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