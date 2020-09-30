Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

30.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:42
Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Jiufen'in 35 kilometre güneydoğusu olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, 102 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünün 5,9 olduğunu bildirdi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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