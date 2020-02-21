Tayvan'da 2 yeni korona virüsü vakası
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Tayvan'da 2 yeni korona virüsü vakası

Tayvan'da 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesi ile ülke genelindeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.

21.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:21
Tayvan'da 2 yeni korona virüsü vakası

'da 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesi ile ülke genelindeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Tayvanlı yetkililer, ülkede 2 yeni korona virüsü vakasının daha tespit edildiğini doğruladı. Ülke genelinde virüsten kaynaklı vaka sayısı 26'ya yükseldi. Salgın Komuta ve Kontrol Merkezi (CECC) tarafından yapılan açıklamada, 2 korona virüsü tespit edilen hastanın ülkede virüs taşıdığı tespit edilen 24. hastanın kızı ve torunu olduğu belirtildi. İki yeni vakanın 40 yaşlarındaki bir kadın ve 20 yaşlarında bir genç olduğu ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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