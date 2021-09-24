Tayvan, Çin'in savaş uçaklarıyla hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi

Tayvan, Çin'in 24 savaş uçağıyla hava sahasını ihlal etmesine tepki koydu.

Taiwan News'de yer alan habere göre, Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait 24 savaş jeti ve bombardıman uçağının dün Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) izinsiz girdiği bildirildi.

"Tayvan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmadığı" savunulan açıklamada, Çin'in 24 uçakla ADIZ'ı ihlal etmesi "zorbalık" olarak nitelendirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in bu eylemine karşılık, telsiz uyarılarının yapıldığı ve faaliyeti izlemek için hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

Çin, 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19 ve 16 Eylül'de de 9 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.