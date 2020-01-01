Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti

01.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:37

Hong Kong ile Çin arasında altı ayı aşkın süredir devam eden demokrasi mücadelesi sürerken Pekin yönetimi, "iki sistem tek devlet" modeli konusunda Tayvan ile de sorunlar yaşamaya başladı.



Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği adada Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği bu sistemin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle