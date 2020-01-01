Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti
Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği Tayvan'da Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği Hoıng Kong modeli "iki sistem tek devlet"in kabul edilemez olduğunu açıkladı.
01.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:37
Hong Kong ile Çin arasında altı ayı aşkın süredir devam eden demokrasi mücadelesi sürerken Pekin yönetimi, "iki sistem tek devlet" modeli konusunda Tayvan ile de sorunlar yaşamaya başladı.
Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği adada Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği bu sistemin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com