Tayvan, çıkarılan zorluklara rağmen Hong Kong'daki "fiili konsolosluğunu" açık tutacak

Tayvan, çalışanlarına karşı çıkarılan zorluklara rağmen Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan "fiili konsolosluğunda" faaliyet göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Tayvan, çalışanlarına karşı çıkarılan zorluklara rağmen Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan "fiili konsolosluğunda" faaliyet göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi çalışanları, 2018 yılında Hong Kong hükümetinin "Tek Çin ilkesini" kabul eden bir bildiri imzalanmasını zorunlu kılmaya başlamasının ardından yeni vize alamadı.

Hong Kong'daki ofiste kalan tek personelin vize süresinin de gelecek ay dolacağı bildirildi.

Tayvan, tüm bu uygulamalara rağmen, "fiili konsolosluk" olarak kullandığı Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi'ni açık tutarak çevrim içi konsolosluk hizmeti vermeye devam edeceğini bildirdi.

Hong Kong hükümeti, Tayvan'ın şehirdeki diğer ticaret ofisi ve turizm bürosu başkanlarının da benzer bir bildiri imzalamasını talep etti.

Tayvan Anakara İşleri Konseyi Bakanı Chiu Tai-san, Hong Kong hükümetinin geçmişte bu tür taleplerde bulunmadığını ve asıl amacın ülkesi "Tayvan'ı küçümsemek ve görevli personeli Pekin yetkililerine boyun eğmeye zorlamak" olduğunu ifade etti.

Tayvan yönetimi, bu hareketi "politik sindirme" olarak nitelendirdi ve Hong Kong hükümetinin eylemini şiddetle kınadı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin

Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün