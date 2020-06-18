Tayvan, bölgeden ayrılmak isteyen Hong Konglulara destek için özel büro kuruyor HONG Tayvan, bölgeden ayrılmak isteyen Hong Konglulara destek amacıyla özel bir bir büro kuracağını açıkladı.

HONG Tayvan, bölgeden ayrılmak isteyen Hong Konglulara destek amacıyla özel bir bir büro kuracağını açıkladı.

Tayvan'daki Anakara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da açılacak ofisin, Tayvan'a gelmek isteyen Hong Konglu meslek sahiplerine yardım edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Hong Konglulara yardım planının, Tayvan yönetiminin, "Hong Kong halkı için insan haklarına, özgürlüğe ve demokrasinin korunmasına" desteğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Tayvan yönetiminin fon sağlayacağı büronun, siyasi nedenlerle kaçanlar dahil Hong Konglu göçmenlere kabul, koruma ve yardım imkanı sunacak kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışacağı kaydedildi.

Tayvan Anakara İşleri Konseyi Bakanı Çın Ming-tong da Hong Kong'daki mevcut durumun, Tayvan açısından "yetenekli kişileri cezbetmek için büyük bir fırsat" olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası" tartışmalara neden olmuştu. Yasanın, bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştireceği ifade ediliyor.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA