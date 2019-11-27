Tayvan asıllı Kanadalı model Godfrey Gao öldü

27.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:40

HONG Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, Çin'de bir çekim sırasında hayatını kaybetti.

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı "Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri"nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.

Kaynak: AA