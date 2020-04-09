Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi
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Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi

Asya'da bulunan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine jest yaparak, 7 milyon adet hibe maske gönderdi.

09.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:40
Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi

Asya'da bulunan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine jest yaparak, 7 milyon adet hibe maske gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Asya'da bulunan ve 23 milyon nüfusu sahip olan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine 7 milyon adet hibe maske gönderdi. Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'na uçakla gönderilen maskeler buradan farklı Avrupa ülkelerine gönderilecek. İsviçre, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine hibe edilen maskelerle ilgili olarak düzenlenen törene Tayvan'ın Berlin Temsilcisi Büyükelçi Dr. Jhy-Wey Shieh, Tayvan'ın Frankfurt Başkonsolosu Wei-Ta Chang, Federal Milletvekili ve Tayvan Dostluk Grubu Başkanı Michael Gahler, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Klaus-Peter Willsch, Federal Milletvekili ve Berlin Tayvan dostluk Grubu Derneği Başkanı Erwin Rüddel, Federal Meclis Sağlık Komitesi Üyesi Axel Fischer, Federal Milletvekili Dr. Hermann Otto Solms ve ev sahibi olarak Hessen Eyaleti Milletvekili İsmail Tipi, katılarak, yardımlardan dolayı Tayvanlı yetkililere teşekkür etti.

"Bu tecrübelerimizi Kovid-19 salgınına karşı kullanıyoruz"

Tayvan'ın Berlin Temsilcisi Büyükelçi Dr. Jhy-Wey Shieh, teslim töreninde yaptığı konuşmada 2003 yılında yaşanan SARS virüsünden Tayvan'ın etkilendiğini dile getirirken, Tayvan'ın yardımına Avrupa ülkelerinin yetiştiğini söyledi. Büyükelçi, "Bugün 17 yıl önce bizim yardımımıza koşan Avrupalı dostlarımızın küçükte olsa bir jestle yanlarında olduğumuzu ve onlara 17 yıl sonra teşekkür ettiğimizi ve her zaman Tayvan ile Avrupa ülkelerinin dostluk ilişkilerinin devam edeceğine göstermek istedik. Biz 2003 yılında SARS salgını zamanından sonra bulaşıcı hastalıklar konusunda büyük tecrübe elde ettik. Bu tecrübelerimizi Kovid-19 salgınına karşı kullanıyoruz. Salgından kurtulabilmek için en acil önlemlerin başında ise ağız ve burun maskesidir. Biz de bu acil ihtiyacı dostlarımızla paylaşarak üzerimize düşen insani vazifemizi yerine getirdik. Bir an önce dostlarımızın bu salgından kurtulmalarını diliyoruz" dedi.

"Tayvan, Asya'nın merhamet yüzü oldu"

Tayvan'ın hibe olarak gönderdiği maskelerin devir teslim törenine katılan Hristiyan Demokrat Parti CDU Hessen Eyaleti Milletvekili ve Hessen Eyaleti Tayvan Dostluk Derneği Başkanı İsmail Tipi, törende yaptığı konuşmada Tayvan'ın hibe jestinin Alman dostları tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyerek teşekkür etti. Türk Kökenli Hessen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi, Almanya'ya hibe edilen maskelerin Federal sağlık Bakanlığının koordinasyonu ile başka hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılacağını belirtti. Tipi, "Almanya ile Tayvan yakın ilişkiler yürütmektedir. Biz Tayvan'a Asya'nın güler yüzü olarak biliyoruz. Bu küçük fakat gönlü büyük olan ülke yaptığı hibe jestiyle Asya'nın merhamet yüzü olduğunu gösterdi" diyerek Tayvan halkına ve yetkililerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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