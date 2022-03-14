Tayvan'a ait Mirage 2000 savaş uçağı, adanın doğusunda denize düştü - Haberler

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Tayvan'a ait Mirage 2000 savaş uçağı, adanın doğusunda denize düştü

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Tayvan'a ait Mirage 2000 savaş uçağı, adanın doğusunda denize düştü

Tayvan'a ait Mirage 2000 savaş uçağının, adanın doğusunda denize düştüğü bildirildi.

Tayvan'a ait Mirage 2000 savaş uçağının, adanın doğusunda denize düştüğü bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, adanın güneyindeki Taitung Hava Üssü'nden kalkan Mirage 2000 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında yaşanan mekanik arıza nedeniyle denize düştüğü belirtildi.

Açıklamada uçağın pilotunun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ettiği, askeri helikopterle denizden alınan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Düşen uçağın yeri henüz tespit edilemezken, kazanın sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Olay, Tayvan'da bu yıl meydana gelen ikinci savaş uçağı kazası oldu. Daha önce 11 Ocak'ta adanın batısındaki Çiayi Hava Üssünden eğitim uçuşu için havalanan F-16V savaş uçağı denize düşmüştü.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Hava Üssü, Tayvan, Savaş, Güncel, Haberler

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