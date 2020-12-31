Tayvan 2021'e "merhaba" dedi

Tayvan, 2021 yılına başkent Taipei'de düzenlenen havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 2021 yılı coşkuyla kutlandı. Taipei 101 gökdeleninde yapılan havai fişek gösterisi, izleyenleri büyüledi. Tayvan'ın yanı sıra Çin, Hong Kong, Singapur, Malezya, Filipinler ve Endonezya'nın bazı bölgeleri de yeni yıla girdi. Diğer yandan 2021'e Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021'e en son girecek ülkeler olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı