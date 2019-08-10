Taytak'tan kurban bayramı mesajı

10.08.2019 13:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Taytak, mesajında, bayramların kucaklaşma, kavuşma, anlaşma ve paylaşma olduğunu kaydetti.

Paylaşmanın, gönül almanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bu günler, dargınlıkların bitirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi, küslük ve kavgaların sonlandırılması, hoşgörülü, anlayışlı olmayı ve bağışlamayı gerektirdiğini belirten Taytak, şöyle devam etti:

"Vatanın selameti için canını vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar; size, ailenize, ülkemize, milletimize ve Türk-İslam alemine huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: AA