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TAYSAD: Sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçiş artacak

TAYSAD: Sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçiş artacak
02.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:30

TAYSAD'ın Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın üçüncüsü kapsamında yapılan ankete göre, 4-8 Mayıs haftası itibarıyla sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısı yüzde 23'lere ulaşacak ve üretimde komple duruş yaşayanlar yüzde 4 seviyesine gerileyecek.

TAYSAD'ın Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın üçüncüsü kapsamında yapılan ankete göre, 4-8 Mayıs haftası itibarıyla sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısı yüzde 23'lere ulaşacak ve üretimde komple duruş yaşayanlar yüzde 4 seviyesine gerileyecek.

Kaynak: Dunya.com

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