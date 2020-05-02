TAYSAD: Sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçiş artacak

TAYSAD'ın Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın üçüncüsü kapsamında yapılan ankete göre, 4-8 Mayıs haftası itibarıyla sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısı yüzde 23'lere ulaşacak ve üretimde komple duruş yaşayanlar yüzde 4 seviyesine gerileyecek.