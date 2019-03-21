Taysad'dan Vergi İndirimi Açıklaması

Otomotiv sektörünü de kapsayan vergi indirimleri yeniden uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 31 Mart'a kadar geçerli olacak vergi indirimlerinin 30 Haziran tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Sektörün güçlü bir iç pazara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Süresi uzatılan vergi indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etkisi olacağı kesindir. Ancak bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir. Avrupa piyasalarında da bir miktar durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek mekanizmasının sağlanmasından umutluyuz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran'a kadar uzatıldı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "2018'de iç pazar satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüşle 642 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat 2019'da ise Şubat 2018'e göre yüzde 53'lik bir düşüş yaşanmıştı. Otomotiv sektörümüzün bugün geldiği noktanın geliştirilmesinde en önemli konu güçlü bir iç pazara kavuşmasıdır. Güçlü bir iç pazarın olmayışı, hem büyümenin hem de yeni yabancı yatırımların ülkemize çekilmesinin önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla, süresi uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etkisi olacağı kesindir. Ancak bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir. Avrupa piyasalarında durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek mekanizmasının sağlanmasından umutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA