TAYSAD'dan 3. Kriz Etki Araştırması!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TAYSAD'dan 3. Kriz Etki Araştırması!

TAYSAD'dan 3. Kriz Etki Araştırması!
07.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:10

Koronavirüs (COVID-19) salgınının tedarik sanayisine olan etkilerini belirlemek için çalışmalar yürüten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), bu kapsamdaki Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın üçüncüsünü düzenledi.

Koronavirüs (COVID-19) salgınının tedarik sanayisine olan etkilerini belirlemek için çalışmalar yürüten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), bu kapsamdaki Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın üçüncüsünü düzenledi.

Ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 65'i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşanacağını belirtirken, bu sorunun 3 ay ya da daha uzun süre devam edeceği öngörülüyor. Sanayiciler sorunların çözümü için hükümetten; mücbir sebep tanımının otomotiv tedarik sanayinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini, kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına denk gelen ödemelerinin faizsiz en az altı ay ötelenmesini, KGF Desteği ve Türk Eximbank kredilerindeki ek sınırlayıcı şartların kaldırılmasını ve "Kısa Çalışma Ödeneği" şartlarında asgari ücret brüt tutarının 3 katı olarak uygulanmasını talep etti.

 

Dünya genelinde birçok sektörü durma noktasına getiren Koronavirüs (COVID-19) salgınının, 200 binin üzerinde istihdam yaratan otomotiv sektörünün tedarik zincirine yönelik etkileri devam ediyor. 460'a yakın üyesi ile Türkiye otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi konumunda olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) de pandeminin sektör üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendiği Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın üçüncüsünü gerçekleştirdi. İlkini 25 Mart'ta düzenlediği anket çalışmasına 30 Mart'ta ikincisi ile devam eden TAYSAD, üçüncü anket çalışmasını ise 29 Nisan'da tamamlayarak, 30 günlük zaman zarfında sektörde yaşanan değişiklikleri aktardı. Anket; 4 Mayıs itibarıyla normal çalışma düzenine geçişin artacağını ortaya koydu.

Nisan başında yapılan ikinci ankette, pandeminin etkilerinin Haziran ve öncesinde biteceğine yönelik görüş yüzde 73'lük bir kesimi kapsarken; daha iyimser olan bu kesimin üçüncü ankette yüzde 40'a gerilediği görüldü. Katılımcıların yüzde 76'sı pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 20'den fazla ciro kaybı öngörmekte iken, kaybın yüzde 40'ı aşacağını düşünenler ise yüzde 10'luk bir grubu oluşturdu. Ankete göre, üyelerin yüzde 65'i önümüzdeki dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacağını düşünürken, bu sorunun üç ay ya da daha uzun süreceğini öngörenlerin oranı yüzde 70'i buldu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların oranı yüzde 83'e çıktı!

İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63'ü, ikinci ankette ise yüzde 75'i Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulunurken, bu oran yapılan son ankette yüzde 83'e yükseldi. Başvurulardaki bu artış, KÇÖ teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması gerekliliğini de ortaya koydu. Ödeneğe başvuranların yüzde 49'u olumlu sonuç alırken, yüzde 51'inin başvurusu henüz sonuçlanmadı.

Üretim temposu artıyor!

Ankette, TAYSAD üyelerinin yüzde 70'den büyük bir oranda kısmi çalışmaya devam ettiği, 4-8 Mayıs haftası itibariyle sosyal mesafeli normal çalışma düzenine geçen işletme sayısının yüzde 23'lere ulaştığı ve üretimde komple duruş yaşayanların ise yüzde 4 seviyesine gerilediği görüldü. Ankette ayrıca, 11-17 Mayıs haftasında, üretimde komple duruşun yüzde 3'e, kısmi çalışma sistemine geçişin ise yüzde 66'ya gerilediği belirlendi.

Üretim hacmi yükseliyor!

Anket ile kısmi çalışma sistemindeki firmaların üretim hacimlerinde de yükseliş yaşanacağı ortaya çıktı. Bu kapsamda 6-12 Nisan'da yüzde 39 olan haftalık üretim temposunun, 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak artacağı ve Mayıs ayının sonunda yüzde 60'lara yükseleceği aktarıldı. Ayrıca katılımcıların yüzde 60'ı pandemi etkilerinin Temmuz ayından önce sona ermeyeceğini düşünürken, etkilerin ortadan kalkmasının Ağustos ayı sonrasına kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 26 oldu.

Kredi yapılandırmada ve tahsilatlarda sorun yaşanıyor!

Katılımcıların yüzde 22'si bankaların kredi yapılandırmalarında, yüzde 34'ü de araç üreticilerinden ve küresel otomotiv tedarikçilerinden alacaklarının tahsilatında sorun yaşadığını açıkladı. Anket, sorunların çözümü için katılımcıların yüzde 60'ının müşterileri olan araç üreticilerinden bazı taleplerde bulunduğunu da gösterdi. Katılımcılar; 2020 indirim taleplerinden vazgeçilmesini, ürün bedelleri ile kalıp bedellerinin erken ödenmesini istedi.

Ankette sektörün destek beklentilerine de yer verildi. Sanayiciler sorunların çözümü için; bankalardan kullanılan kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına denk gelen ödemelerinin, faizsiz en az altı ay ötelenmesini, KGF Desteği ve Türk Eximbank kredilerindeki ek sınırlayıcı şartların kaldırılmasını, tedarik sanayinin mevcut NACE kod uygulaması kapsamının genişletilmesini istedi. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği teşvik süresinin 3 ay ile sınırlı kalmaması ve bu teşvikten üretim çalışanları gibi ofis çalışanlarının da yararlanabilmesi için brüt asgari ücret bedelinin net 1,5 yerine 3 katına çıkarılması da beklentiler arasında yer aldı.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haber
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haber
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Haber
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nenad Bjelica Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: TAYSAD'dan 3. Kriz Etki Araştırması! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:49:08. #1.15#
title