TAYSAD belgeseli geleceğin sanayicilerine ilham kaynağı olacak
TAYSAD, 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeselinin galasını Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirdi.
24.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:44
TAYSAD, 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeselinin galasını Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirdi. Belgeselde, TAYSAD'ın, ülkemiz otomotiv sanayinin gelişimine sağladığı katkı, farklı dönemlerden yöneticilerin bakış açısıyla aktarıldı.
Kaynak: Dunya.com