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TAYSAD belgeseli geleceğin sanayicilerine ilham kaynağı olacak

TAYSAD, 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeselinin galasını Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirdi.

24.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:44
TAYSAD belgeseli geleceğin sanayicilerine ilham kaynağı olacak

TAYSAD, 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeselinin galasını Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirdi. Belgeselde, TAYSAD'ın, ülkemiz otomotiv sanayinin gelişimine sağladığı katkı, farklı dönemlerden yöneticilerin bakış açısıyla aktarıldı.

Kaynak: Dunya.com

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