Taylandlı yolcu uçakta doğum yaptı
Katar'ın başkenti Doha'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden uçaktaki yolcu doğum yaptı.
Katar'ın başkenti Doha'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden uçaktaki yolcu doğum yaptı.
Hint basınındaki haberlere göre, Doha'dan Bangkok'a giden Katar Hava Yollarına (Qatar Airways) ait uçak, Taylandlı yolcunun doğum yapmasının ardından Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki havaalanına acil iniş yaptı.
Yetkililer, uçak havadayken doğum yapan 23 yaşındaki kadının ve bebeğinin sağlığının iyi olduğunu, tıbbi destek için özel bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.